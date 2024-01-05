أول تعليق من «القومي للإعاقة» عن دور طه الدسوقي في مسلسل «حالة خاصة»

ثمّنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمسلسل «حالة خاصة»، وما يقوم به من تسليط الضوء على الأشخاص المرضى بالتوحد، والرسائل الضمنية العديدة التي ظهرت في أولى حلقات المسلسل، الجاري عرضه حاليا عبر منصة «Watch it».

القومي للإعاقة يثمن مسلسل حالة خاصة

وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور طه الدسوقي في مسلسل حالة خاصة نقل صورة مرضى التوحد بشكل صحيح وسليم، واهتم بأدق التفاصيل التي تظهر في شخصية المصاب بالمرض، وقالت: «هذا نوع من الأعمال الذي يستهدف تسليط الضوء على ذوي الإعاقة بإعاقتهم المختلفة، هو دائما محل تقدير للمجلس».

مسلسل حالة خاصة يسلط الضوء على قدرات مرضى التوحد

وقالت إن دور طه الدسوقي في مسلسل حالة خاصة سلط الضوء على كيفية امتلاك هذه الفئة لمهارات كبيرة، لابد من توظيفها في الطريق السليم وفتح المجال أمامها والعمل على استغلال هذه المهارات التي من شأنها أن تؤدي إلى الخروج بمنتجات متميزة في مجالتهم.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للإعاقة يحرص على تنظيم حلقات نقاشية حول أهمية دور القوة الناعمة في نشر الوعي بين المواطنين عن ذوي الإعاقة، فالأعمال الدرامية - مثل مسلسل حالة خاصة - هي عبارة عن وسيلة توعية غير مباشرة ذات تأثير أسرع وأعمق.