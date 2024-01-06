تفاصيل رواية «أعراس آمنة».. بطلة مسلسل «حالة خاصة» كانت تبحث عنها

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل «حالة خاصة» حضورا مميزا لاسم رواية «أعراس آمنة» للمبدع الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وهي واحدة من الأعمال الإبداعية التي تسعى لعرض جوانب مهمة من معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ظهور هاجر السراج إحدى بطلات مسلسل «حالة خاصة» في مشهد داخل مكتبة وهي تبحث خلاله عن الرواية، شكل حافزا للتعرف على تفاصيل هذه الرواية وما تعرضه من حياة الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب في حقه.

ونستعرض خلال السطور التالية جوانب من تلك الرواية.

أحداث وشخصيات رواية أعراس آمنة

«أعراس آمنة» تعتبر من أبرز أعمال الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وتتميز بحالة سرد تتمازج فيها اللهجتان الفصحى والعامية، وتتبادل في عرض فصولها شخصيتين رئيسيتين هما آمنة ورندة، وتدور أحداث الرواية في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتناول القضية الفلسطينية من منظور إنساني، وتسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطينيين جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتعكس مشاعر الألم والحزن والأمل التي تسيطر على حياتهم.

شخصية آمنة.. بطلة رواية أعراس آمنة

«آمنة» صاحبة الشخصية الرئيسية في الرواية هي امرأة فلسطينية قوية الإرادة، تقاوم الاحتلال الإسرائيلي في خيالها، وترفض الاستسلام للواقع الأليم، فهي زوجة شهيد وأم لشهيد، وتظهر خلال الأحداث وهي تطلب يد لميس بنت جارتها وتوأم رندة، لابنها، رغم أن ابنها قد استشهد منذ زمن، وكذلك لميس استشهدت بالرصاص حين كانت تطلّ من سطح بيتها وهي تنظر إلى فتى أحلامها، لكن آمنة تسعى لتحويل آلامها إلى آمال، وتؤمن أن الزواج سيعيد لها الأمل في الحياة.

الصحافية التائهة في رواية أعراس آمنة

واحدة من الشخصيات الرئيسية في رواية أعراس آمنة.. هي «رندة»، الأخت التوأم للميس، صحافية تائهة ولا تعرف من تكون حقًا، هل هي رندة أم لميس؟

كثيرا ما تستمع رندة لآمنة، وتحاول أن تشاركها أفراحها المختلقة، وكل مرة تطلب آمنة يد أختها لميس لابنها، تمتلئ عيناها بالدموع لكنها تتجنب البكاء كي لا تظهر الحقيقة القاسية أمامها، وهي أن كل أفراد عائلة آمنة قد استشهدوا.

فريق عمل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يضم عددا من نجوم الفن أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.