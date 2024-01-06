فيلم «كارت شحن» يتذيل قائمة الإيرادات اليومية

تشهد دور العرض السينمائية حالة من المنافسة الشديدة خلال الفترة الحالية، مع طرح عدد من الأفلام الجديدة، من بينها فيلم «كارت شحن» للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

فيلم «كارت شحن» يتذيل قائمة الإيرادات

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم «كارت شحن» تذيل قائمة الإيرادات أمس، وحقق إيرادات بلغت 22 ألف جنيه فقط.

أبطال فيلم «كارت شحن»

فيلم «كارت شحن» يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وإسماعيل فرغلي ومنى جمال وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم، تأليف محمود صابر، وإخراج شادي علي، وكان قد جرى طرحه في السينمات يوم 21 ديسمبر الماضي، أي منذ أقل من 3 أسابيع.

وينافس فيلم «كارت شحن» في دور العرض بجانب عدد آخر من الأعمال السينمائية، من بينها «أبونسب»، «الحريفة»، «شماريخ»، و«الإسكندراني».