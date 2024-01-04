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إيرادات فيلم «كارت شحن» تتراجع في دور العرض.. كم بلغت؟

كتب:

أميرة عزالدين
08:53 ص | الخميس 04 يناير 2024
فيلم كارت شحن

فيلم كارت شحن

شهدت إيرادات فيلم «كارت شحن» بعد أول أسبوع من طرحه تراجعا في دور العرض السينمائية، وفقا لتصريحات الموزع  السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وحق الفيلم إيرادات بلغت 22 ألفا و296 جنيهًا، محتلا المركز الخامس فى شباك التذاكر، في تراجع ملحوظ عن ايراداته بأول أسبوع.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول تورط بطل العمل وهو موظف متوسط الحال، وبسبب أبليكشن، يتعرض للنصب عليه، ووتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

الفيلم من بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، هالة فاخر، أحمد شيبة، وآخرين، من اخراج شادي علي وتأليف محمود صابر.

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بقلم أميرة عزالدين