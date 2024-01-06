سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول بريكس.. اعرف وصل لكام

انضمت مصر رسميا لتكتل «بركس» بداية من يناير الجاري، إلى جانب خمس دول أخرى، ليضم التكتل كلا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، السعودية، الإمارات، مصر، الأرجنتين، إثيوبيا وإيران، وترصد «الوطن» في هذا التقرير سعر الجنيه المصري أمام دول البريكس اليوم السبت 6-1-2024.

سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس.. الريال السعودي

سجل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه أمام الدرهم الإماراتي

سعر الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024، أمام الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 8.32 جنيه .

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني 4.31 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

استقر سعر الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 مقابل الروبل عند 3.55 روبل لكل جنيه، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

وبلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 2.67 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 1.78 بير لكل جنيه، فى تعاملات اليوم السبت 6-1-2024.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 6.35 جنيه فى تعاملات اليوم السبت 6-1-2024.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وسجل سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 1.66 جنيه، السبت 6-1-2024.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

وبلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني إلى 11.33 بيزو.