محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الوزراء في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبا عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية. وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد، مشيدا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة مؤكدا على المشاعر الأخوة والسماحة التي تميز الشعب المصري عن غيره.

مصربلد الأمن والأمان

وأكد محافظ القاهرة، أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، مضيفا: أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين جميع فئات تحت قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

نسيج الشعب المصرى

وأشار محافظ القاهرة إلى أن وحدة نسيج الشعب المصري متأصلة بين المصريين ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال، ولم تنجح أبدًا محاولات التأثير عليها.

شهد الاحتفال عدد من الوزراء، والمحافظين، ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

وكان محافظ القاهرة، قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

وطالب المحافظ برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، وشدد على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح بانتظار سيارات بمحيط الكنائس.