وظائف جديدة خالية من بنك مصر.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية في فروع البنك المختلفة في مصر، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الخريجين الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا لديهم خبرة أم أنهم لم يكن لديهم خبرة.

وكشف بنك مصر عن تفاصيل الوظائف المعلن عنها للراغبين في الالتحاق بالعمل ببنك مصر، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تصميم وترميز وتوثيق حالات الاختبار الآلي لضمان جودة منتج بناء، وتنفيذ البرامج النصية لإتمام الاختبار، وتنظيم بدلات الاختبار.

- التحقيق في المشاكل في البرمجيات نتيجة للاختبار.

- العمل مع مختبري ضمان الجودة ومطوري البرامج لإيجاد الحلول.

- التفاعل مع فريق المشروع لفهم بيئة الأعمال والسياق الفني ومعايير التوافق.

- فهم واستخدام عمليات وأدوات الاختبار المناسبة.

- اطلاع على أدوات الاختبار الجديدة واستراتيجيات الاختبار.

- إجراء تحليل نوعي لاختبارنا الوظيفي الآلي للتأكد من أن التغطية كافية.

- تخطيط وتنفيذ احتياجات العميل وفقًا للحالات المحددة.

- إنتاج تقارير حول تغطية نتائج التنفيذ.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه أكثر من 4 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة بإجراء اختبارات التوظيف.

- أن يكون لديه شهادة جامعية في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

- مطلوب درجة البكالوريوس، ودرجة متقدمة مع الشهادات المهنية.

- إتقان واحدة على الأقل من لغات البرمجة هذه Java ,JS, Python.

- أن يكون لديه خبرة في التطوير باستخدام لغة OOP.

- أن يكون لديه خبرة في تصميم كائنات الصفحة في اختبار واجهة المستخدم.

- أن يكون لديه خبرة في أدوات اختبار API (SOAPUI، Postman).

- أن يكون لديه خبرة في أدوات وأطر الاختبار (Selenium، Cucumber، Appium، Cypress).

- الطلاقة في استخدام أدوات تصحيح أخطاء الويب والتوصيف (Chrome DevTools وFirefox Developer Tools وما إلى ذلك).

- كتابة خطط اختبار تفصيلية مريحة واختبار يدوي كخطوة ضرورية للاختبارات الفعالة.

- مطلوب تجربة اختبار الخلفية الوظيفية عبر منصات متعددة مثل تطبيق الويب، تطبيق الهاتف المحمول، الخدمات الصغيرة.

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرئيسية لبنك مصر، عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم بالوظائف.