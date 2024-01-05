وظائف خالية للشباب من الجنسين في سوهاج.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج نشرة التوظيف للنصف الأول من شهر يناير للعام الحالي 2024، التي تضم فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين ذوي الخبرة وبدون، وخريجي الجامعات والمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، حيث تصدر النشرة بصفة دورية مرتين كل شهر.

وتوفر فرص العمل بنشرة التوظيف تأمين طبيا وتأمين اجتماعي، وبدلات انتقال وسكن للمغتربين ورواتب وفقا للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية

تنشر«الوطن»، خريطة الوظائف الخالية بمحافظة سوهاج للشباب وفقا لنشرة التوظيف للنصف الأول من يناير كالتالي،

يطلب فندق موظفي استقبال خبرة من عام حتى 3 أعوام، وويتر خبرة عامين وأفراد أمن وكاشير، مؤهلات عليا ومتوسطة وتوفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي، سن من 18 حتى 40 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

-تطلب شركة أمن أفراد أمن مؤهلات متوسطة سن من 21 حتى 40 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية، مع توفير تأمين طبي واجتماعي.

-مدرسة خاصة تطلب مدرسين لمختلف المواد وأخصائيين للشباب من الجنسين مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي ويحدد الراتب وفقا للمقابلة لشخصية.

موعد تقديم طلبات الوظائف الخالية

ويتم استلام طلبات العمل لكل وظيفة خالية، موضحا بها اسم الوظيفة الخالية، ومرفق السيرة الذاتية ويقدم بمقر مديرية العمل بشارع أسيوط سوهاج من 9 صباحا حتى 2 ظهرا يوميا عدا الإجازات الرسمية.