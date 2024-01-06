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بحوافز شهرية وزيادات سنوية.. وظائف بجهاز الشباب بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
04:25 ص | السبت 06 يناير 2024
محافظة الجيزة ارشيفية

محافظة الجيزة ارشيفية

أعلنت محافظة الجيزة من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توافر فرص عمل للشباب من خلال إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة ناسيتا للخدمات اللوجيستية.

الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة الوظائف المطلوبة والتي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وهي «مندوب شحن - مندوب حامل رخصة درجة اولي - سائق مندوب حال لرخصة مهنية - سائق توصيل حامل لرخصة درجة اولي و ثانية وثالثة - عامل مخزن - كهربائي سلسيون - كهربائي سيارات»

المؤهلات المطلوبة ومميزات الوظائف 

وكشفت محافظة الجيزة المؤهلات المطلوبة ومميزات الوظائف كالتالي:

- المؤهل: من دبلوم متوسط

- السن: يبدء من 23 الي 43 سنة

- زيادة سنوية

- بدل انتقال

- الراتب: زيادة سنوية

- مميزات: حوافز شهرية

- المواصلات: يصرف بدل انتقال

- مدة العمل: 8 ساعات يوميا

كيفية تقديم طلبات الوظائف

وعلى من يرغب في التقديم، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وعنوانه 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

طرق التواصل مع المتقدمين للوظائف

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.