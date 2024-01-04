وظائف شاغرة للمهندسين في المحافظات.. مرتبات تبدأ من 4500 جنيه

شملت نشرة توظيف مديريات العمل بمحافظات القاهرة والجيزة والمنوفية وبورسعيد وقنا وسوهاج والشرقية بشهر يناير عدة فرص عمل لمهندسي كهرباء من الجنسيين من عمر 22 حتى 45 عاما، ذوي الخبرة وبدون خبرة برواتب تبدأ من 4500 جنيه، فضلا عن عدة مزايا منها توفير تأمين اجتماعي وتأمين طبي وبدلات انتقال وبدل سكن وزيادة سنوية، حيث تتاح الوظائف في المحافظات المختلفة.

كما تشمل مزايا العمل، وجود بدلات للراحة ولساعات العمل الإضافية، وأن فرص العمل بالقطاع الخاص متابعة من مديريات العمل التي تحرص على توقيع العقد برعايتها لضمان حقوق الطرفين.

خريطة الوظائف الخالية في المحافظات

تنشر «الوطن»، خريطة وظائف شاغرة للمهندسين في الكهرباء بالمحافظات، وفقا لنشرة التوظيف الشهية بمديريات العمل كالتالي،

-شركة تطلب مهندسين كهرباء من الجنسين خبرة وبدون خبرة سن حتى 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للخبرة.

-مصنع يطلب مهندسي كهرباء سن من 25 عاما ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

-شركة تطلب مهندسي كهرباء بدون خبرة وبخبرة سن حتى 40 عاما، راتب يبدأ من 6200 جنية.

-مصنع يطلب مهندسي كهرباء من الجنسين بدون خبرة سن من 22 حتى 30 عاما، راتب يبدأ من 4500 جنيه.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

ويتم التقديم على وظائف مهندسي الكهرباء عبر مقرات مديريات العمل بالمحافظات بمواعيد العمل الرسمية، موضحا به اسم طالب العمل والوظيفة الخالية التي يرغب بالالتحاق بها.