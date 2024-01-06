تقديم خدمات لـ1.2 مليون سيدة ضمن حملة «100 يوم صحة» في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استفادة نحو مليون و20 ألف سيدة من حملة 100 يوم صحة، وذلك على مستوى مراكز وقرى المحافظة، ضمن مبادرة الكشف الأولى عن أورام الثدي منذ إطلاق المبادرة الرئاسية.

استفادة 1.2 مليون سيدة

وأوضح «مكين»، فحص 877 ألف مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من قبل مديرية الصحة بالدقهلية، وفحص 21 ألف سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف، أنه تم الكشف 54 ألف و211 طفل ضمن مبادرة السمعيات، علاوة على 53 ألفاً و752 ضمن مبادرة الفحص الطبي لراغبي الزواج و 17 ألفاً و250 مواطناً ضمن مبادرة دعم صحة كبار السن.

وأشار الدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية، إلى أن خدمات المبادرة تم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وفرق عمل من الإدارة العامة للطب الوقائي لمتابعة الاصحاح البيئي.

وأكد «المكاوي»، سحب عينات مياه من طرود وشبكات المحطات والتي بلغت 3825 عينة مياه للتأكد من مطابقتها، والمرور على جودة الأغذية بمحلات تدوال الأغذية والمطاعم حيت تم سحب 1523 عينة أغذية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات.