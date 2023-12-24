«صحة الدقهلية»: تدريب 70 فريقا طبيا ضمن مبادرة تطوير العمل

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، ختام فعاليات تدريب الفرق الطبية على مبادرة تطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية، اليوم الأحد، استعدادا لتفعيل المرحلة الثانية من مبادرة العيادات المميزة.

تدريب الكوادر الطبية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان، إلى أن تدريب الكوادر الطبية جاء بناء على تعليمات وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

تدريب 70 فريقا طبيا في المبادرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الدورة استمرت على مدار 3 أيام، وتضمنت تدريب 70 من الفرق الطبية، إلى جانب 35 مثقفا صحيا بنحو 14 منشأة رعاية أساسية.

59 منشأة تعمل 24 ساعة

وكشف الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه بذلك يرتفع عدد المنشآت التي تعمل على مدار 24 ساعة إلى 59 منشأة، ستكون مؤهلة لاستقبال المرضى في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية، إلى جانب الأعمال الصباحية، مثل مكتب الصحة وغيرها.