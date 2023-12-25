«صحة الدقهلية» توجه 16 إنذارا للمنشآت الطبية المخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توجيه 16 إنذارا لعدد من المنشآت الطبية، في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وبحسب بيان صادر من مديرية الصحة بالدقهلية، أشاد «مكين» بجهود إدارة العلاج الحر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت في محافظة الدقهلية، مشددا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

المرور على 118 منشأة طبية بالدقهلية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 118 منشأة طبية، تشمل 50 عيادة خاصة فضلاً عن 29 مركزا طبيا ومعملاً من بينها 5 مراكز ومعمل دون ترخيص، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الطبية التى تدار دون ترخيص بلغ 13 فيما، تم رصد 4 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 16 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 3 منشأت مخالفة وإعادة فتح 8 أخرى.