«صحة الدقهلية» تبحث آليات رفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عقد اجتماع اليوم السبت، مع مديري المستشفيات ورؤساء أقسام الأطفال، لبحث رفع كفاءة أقسام استقبال الأطفال، بالتزامن مع ازدياد تردد حالات الاطفال مع دخول موسم الشتاء.

سبل رفع كفاءة أقسام الأطفال

وأشار «مكين» إلى أن الاجتماع جاء بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد، أنه تم مناقشة خطة زيادة الاستيعاب وزيادة نوباتجيات اطباء الاطفال وإمكانية ضم قسم اطباء الحضانات حال الاحتياج إلى ذلك، وفق بيانات المستشفيات بعدد أسرة أقسام الاطفال و عنايات الاطفال و إجمالى الاقسام الداخلية و الباطنة.

وأشار إلى الاتفاق على الخطط العاجله لزيادة أعداد الأسرّة بجميع المستشفيات، وعمل بروتوكول تعاون بين جميع المستشفيات لسهولة التنسيق ودخول الحالات مع التنبيه المشدد على استقبال جميع الحالات أيا كانت الأسباب وتقديم كافة الخدمات الطبية لها.