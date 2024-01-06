أسباب تمنع العامل غير المنتظم من الحصول على منحة الـ1000 جنيه

ينتظر كثير من أصحاب العمالة غير المنتظمة، صدور منحة العمالة غير المنتظمة، التي أعلنت وزارة القوى العاملة فتح باب التسجيل فيها، بداية من يناير الجاري، وحددت شروط وحالات لاستحقاقها التي قد تصل إلى 1000 جنيه، وأوضح مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هذه المنحة وجه بها الرئيس السيسي في عيد العمال مايو الماضي، لمساعدة العمالة غير المنتظمة لمواجهة أعباء الحياة.

موعد صرف العمالة غير المنتظمة

أكد البدوي لـ«الوطن» أنه خلال التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة قد يظهر للبعض «رفض»، وبالتالي لا يحصل على المنحة، لذلك يجب على العمال مراجعة موقفهم، بما يتفق مع الشروط التي حددتها الوزارة، وذلك حتى يستطيع العامل الحصول على المنحة، مؤكدا أن موعد صرف المنحة، سوف يجري الإعلان عنه بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل في البوابة الإلكترونية، وإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة.

حالات لا تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة

أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى بعض الحالات التي لا يحصل العامل فيها على منحة العمالة غير المنتظمة، وهي:

- إذا استفاد العامل من قبل أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة، والتي تتمثل في الحصول على معاشات تكافل وكرامة أو الحصول على معاش التضامن.

- إذا كان العامل مؤمنا عليه اجتماعيا، وذلك سيكون بمعرفة مديرية القوى العاملة التابع لها العامل.

- إذا كان الشخص غير مسجل بحرفته التي يعمل بها داخل الدفاتر الرسمية، وسيكون بمعرفة مديرية القوى العاملة التابع لها.