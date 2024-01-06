ضبط 77 مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

تحرير 77 مخالفة تموينية متنوعة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات)، و16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة إلي مخالفة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.