رئيس مدينة منوف: انهيار منزل دون خسائر بشرية

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، انهيار منزل بحارة الهواري، وعلي الفور انتقل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، ووليد سالم نائب رئيس المركز والمدين، إلى مكان الواقعة، كما انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

انهيار منزل في مدينة منوف دون خسائر

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أن المنزل المنهار بحارة الهوارى المتفرع من شارع الجمهورية، عبارة عن حوائط حامله ودور أخير بأعمدة مسلحة، وتم رفع الأنقاض التى تعوق حركة الشارع، في حضور الشرطة ومندوبي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والدفاع المدني.

وأوضح بيان الوحدة المحلية بمنوف، أنه لا توجد أي إصابات ولا خسائر بالارواح نتيجة إنهيار المنزل، وتن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التعامل الفوري مع الأزمات والكوارث

وأشار وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف، إلى أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينه منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينه، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية.

وأوضح، أن إدارة الأزمات والكوارث، منوطه بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والايجابيات للاستفادة منها.