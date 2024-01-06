بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة السويس، متاح الحصول عليها بعد إعلان نتيجة الحج السياحي، بواسطة الجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إذ ينتظر المتقدمون للحج عام 2024، معرفة نتيجة القرعة.

بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة السويس

ويمكن للمتقدمين معرفة، موقف قبول طلباتهم، بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة السويس، فور الإعلان عنها بالدخول على الموقع الرسمي للجنة الحج العيا من هنا، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما والضغط على استعلام نتيجة قرعة الحج.

تجهيز الأوراق المطلوبة للحج

بعد معرفة بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة السويس، يجهز الذين كتب الله لهم الحج عام 1445- 2024، أوراقهم المطلوبة لإنهاء إجراءات السفر للأراضي المقدسة وهي:

- جواز سفر دولي مميكن، لا تقل صلاحيته عن عام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد التمتع بحالة صحية جيدة.

- صحيفة حالة جنائية مميكنة لكل فائز بقرعة الحج.

- بيان يوضح حالة الموقف من التجنيد للفائزين من هم في سن التجنيد.

- صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس 4×6.

- صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا من وزارة الصحة

- البطاقة الصحية الخاصة بتلقي تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي 135 الحمى المخية الشوكية، أو أي تطعيمات أخرى تقررها الوزارة.