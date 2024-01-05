أسعار الحج السياحي 2024.. اعرف مواعيد الدفع وأنواع البرامج

أكد باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنه فور إعلان نتيجة الحج السياحي غدا السبت ستبدأ شركات السياحة المنظمة للبرامج، في تحصيل قيمة برامج الحج من الفائزين وعددهم نحو 23 ألف مواطن.

الحج الاقتصادي طيران

يشمل هذا المستوى 3 برامج سعرية وفقا لنوعية البرنامج والخدمة المقدمة، تبدأ أسعارها من 226 ألف جنيه وحتى 260 ألفا، دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

مستوى الحج البري

يشمل هذا المستوى 3 برامج سعرية وفقا لنوعية البرنامج والخدمة المقدمة، وتبدأ من 191 ألف جنيه وحتى 225 ألفا، دون إحتساب سعر تذكرة الأتوبيس والعبارة.

مستوى الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

ويشمل هذا المستوى برنامجين سعريين، وفقا لنوعية البرنامج والخدمة المقدمة، وتبدأ الأسعار من 390 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أنه سيتم خصم مبالغ جدية الحجز التي دفعها الفائزين بقرعة الحج السياحي عند التقدم من إجمالي ثمن البرنامج، حيث تتسلم الشركات من البنك قيمة جدية الحجز التي دفعها الفائزين.