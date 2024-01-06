الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 اليوم

تعلن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، اليوم، نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2024، وذلك للإعلان عن عدد 23 ألف فائز في الحج لهذا العام من بين 55 ألف شخص مُتقدم للحج السياحي.

نتيجة قرعة الحج السياحي عصر اليوم

وسيتم الإعلان عصر اليوم، وذلك عبر الموقع الخاص بخدمات المواطنين التابع لوزارة السياحة، ويمكن للمواطنين الدخول على الموقع السالف ذكره وإدخال الرقم القومي المُكون من 14 رقم والخاص بالمُتقدم.

ويمكن للشخص المُتقدم أيضًا الإستعلام عن النتيجة من خلال إدخال جواز السفر الذي يرغب في الاستعلام عنه من خلال موقع خدمات المواطنين التابع لوزارة السياحة من خلال الرابط التالي: http://trans.hajj.gov.eg/Citizenservices/Business/CitizenservicesHajjSearch.aspx

مبالغ جدية الحجز

وبالنسبة للأشخاص الذين لم تقع عليهم قرعة الحج السياحي هذا العام سيتم استرداد المبالغ جدية الحجز لهم خلال شهر من إجراء القرعة وذلك عبر أحد البنوك المصرية التي تقوم وزارة السياحة بالإعلان عنها.

وتنظم شركات السياحة فرص للحج عن طريق التقدم عبر باقات الحج دون قرعة، ومن خلالها يُمكن للشخص الحصول على فرصة.