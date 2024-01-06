أتاحت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة المواطنين خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بعد أن تقدم أكثر من 55 ألف شخص للحج، وسيفوز نحو 23 ألف مواطن بفرصة الحج لهذا الموسم 1445هـ/2024م.

خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

وتقدم للحج السياحي، عدد 55 ألف شخص ومن المنتظر أن يتم إعلان نحو 23 ألف مواطن للفوز بفرصة الحج، وبعد فوزهم يمكنهم من خلال خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024.

الخطوة الأولى: يقوم الشخص بالدخول على لينك الموقع الخاص بخدمات المواطنين التابع لوزارة السياحة من هنا.

الخطوة الثانية: يقوم الشخص المتقدم لقرعة الحج السياحي بإدخال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا على الموقع الخاص بالوزارة.

الخطوة الثالثة: أو من الممكن أن يقوم الشخص بإدخال جواز السفر الذي يرغب في الاستعلام عنه.

الخطوة الأخيرة: بعد إتمام تلك الخطوات يمكنه الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالحج السياحي عبر الرابط http://trans.hajj.gov.eg/Citizenservices/Business/CitizenservicesHajjSearch.aspx.