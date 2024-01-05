قبل إعلانها غدا.. ننشر رابط الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

تعلن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، غدا السبت، نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2024.

وقال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة القرعة عصر غدا السبت، للإعلان عن 23 ألف فائز بحج العام من بين 55 ألف متقدم للحج السياحي.

رابط نتيجة الحج السياحي

أضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتقدمين للحج السياحي يمكنهم معرفة النتيجة عبر الدخول على موقع خدمات المواطنين التابع لوزارة السياحة وإدخال الرقم القومي أو جواز السفر للحاج المراد الاستعلام عنه من هـــــنا.

وتابع أنه يمكن الحصول على فرصة للحج عن طريق التقدم عبر باقات الحج دون قرعة والذي تنظمة شركات السياحة.

رد مبالغ جدية الحجز

أما فيما يتعرق بكيفية استرداد مبالخ جدية الحجز، أوضح أن المواطنين الذين لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي سترد إليهم خلال شهر من إجراء القرعة عبر أحد البنوك المصرية التي سيتم الإعلان عنها.