«التنمية المحلية»: دورة جديدة لتأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024، في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

تدريب 157 شخصا من المحافظات

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ22 في خطة تدريب سقارة، والذي ينطلق غداً الأحد يشهد انطلاق 5 دورات تدريبية يستفيد منها 157 متدربا من جميع المحافظات، ويتضمن الأسبوع الأول دورة تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين «مكين»، وهي دورة جديدة تنفذ لأول مرة بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، ودورة دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ، ودورة تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، ودورة تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تنفيذ دورة تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين يستفيد منها 28 متدربا، وتهدف إلى تعليم مديري مكاتب نواب المحافظين لكي يكونوا محترفين ومنفذين، لافتاً الى أن البرنامج يعمل على تعليم أساليب التواصل مع المواطنين واتخاذ القرار والتواصل مع الرئيس والمرؤوس ورفع وعيهم بكافة القوانين التي تتعلق بالعمل المحلي مما يؤهلهم للعمل في مناصبهم بشكل محترف يمكنهم من الإبداع والابتكار في العمل.

تفاصيل دورة التأهيل

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن المحتوى التدريبي لـ«تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين» يركز على كيفية بناء فرق عمل متجانسة والتمييز بين أنواع الفرق التي تستخدمها المنظمات، وتحليل تكوين الفريق باستخدام نموذج علمي، وتحديد مراحل تكوين الفريق وكيفية الانتقال لكل مرحلة تعريف عمليات محددة للفريق وكيف تؤثر على الأداء، وتقييم مخرجات الفريق للأعضاء وللمنظمة، ومدخل للتفكير التصميمي وحل المشكلات، وما هو التفكير التصميمي وأهميته ونظرياته ومراحله، والتعرف على قانون الخدمة المدنية، والحقوق الوظيفية في ضوء القانون، والسلوك الوظيفي وقواعد التأديب، وطرق شغل الوظائف الإشرافية والقيادية، وكيفية إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، والأساس العلمي والعملي لإدارتها، إضافة إلى مداخل واستراتيجيات التعامل مع الأزمات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع التدريبي الـ22 يتضمن تنفيذ دورة تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير، والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي، تنفيذا للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن، مؤكدا استمرار مركز سقارة في تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية.

تنمية الموارد الذاتية

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة ستركز على عرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد وكيفية التغلب عليها، وتجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية والنتائج المحققة، وآليات الحصر للموارد الذاتية في ضوء تجربة البرنامج، وتحليل أعمال الحصر للموارد الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وكيفية إعداد خطة عمل لتنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدة المحلية في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتعرف على قانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وانتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه.