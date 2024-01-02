«التنمية المحلية»: الاتفاق مع 664 مستثمرا على 1177 قطعة أرض بالمناطق الصناعية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال عام 2023 بحصر المناطق الصناعية والاستثمارية وجميع جهات الدولة وبلغ عددها 146 منطقة معتمدة منها عدد 74 منطقة ولاية محافظات وتم التعاقد مع إدارة المساحة العسكرية واعتماد مبلغ 65 مليون جنيه لإعداد المخططات المطلوبة لها.

حصر الأراضي الشاغرة

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم حصر القطع الشاغرة المكتملة المرافق بكافة المناطق الصناعية والاستثمارية وعرضها على خريطة الفرص الاستثمارية للدولة، كما تم إتمام الاتفاق مع 664 مستثمر لعدد 1177 قطعة من القطع الشاغرة بهذه المناطق المكتملة المرافق على مساحة 5233502 م2، وجاري إصدار التراخيص اللازمة لها.

تحديد أسعار قطع الأراضي

وأشار «آمنة» إلى أنه تم التنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار ووزارة الإسكان وتحديد أسعار كافة قطع الأراضي بالمناطق الصناعية والاستثمارية لكافة جهات الدولة.