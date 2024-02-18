متى تسقط جريمة التزوير؟.. «اعرف القانون بيقول إيه»

جريمة التزوير هي إحدى الجرائم التي تشكل خطرًا على النظام العام والمصالح العامة، حيث تؤدي إلى إفساد المحررات الرسمية والخاصة، والإضرار بمصالح الأفراد والجهات العامة، حيث يعرف عن تلك الجريمة بأنها تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، لاستعماله فيما زوّر لأجله، وهو ما يعرّض الشخص مرتكب هذا الفعل للعقوبات والحبس، لذا يتساءل البعض عن متى تسقط جريمة التزوير التي تعتبر من جرائم الشرف، وفقا لما نص عليه القانون.

متى تسقط جريمة التزوير؟

وفيما يلي نستعرض الإجابة على سؤال متى تقسط جريمة التزوير؟ وكذا عقوبة تلك الجريمة، والتي تختلف حسب نوع التزوير.

تختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية:

السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية.

السجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.

السجن أو الحبس إذا كان التزوير في محرر غير رسمي وغير مؤثر في الأحكام.

أما التزوير المعنوي، فقد عاقبت المادة 247 من قانون العقوبات المصري مرتكبها بالعقوبات التالية:

السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية.

السجن المشدد أو السجن إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.

السجن أو الحبس إذا كان المحرر المزوَّر هو محرر غير رسمي.

متى تسقط جريمة التزوير في مصر

تختلف مدة سقوط جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على الآتي:

تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التزوير المادي بعد مضي ثلاث سنوات من يوم ارتكاب الجريمة.

تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التزوير المعنوي بعد مضي سنة من يوم ارتكاب الجريمة.

الدفع بسقوط الدعوى الجنائية في جريمة التزوير.

يجوز للمتهم في جريمة التزوير أن يدفع بسقوط الدعوى الجنائية إذا مضت مدة السقوط المقررة قانونًا، ويجب على المحكمة أن تتحقق من هذا الدفع وترتب عليه ما يستحقه.

عناصر جريمة التزوير

تتحقق جريمة التزوير بتوفر العناصر التالية:

السلوك الإجرامي: وهو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.

القصد الجنائي: وهو نية تغيير الحقيقة في المحرر بهدف استعماله فيما زور لأجله.

المحرر: وهو الورقة التي يتم تغيير الحقيقة فيها.

التغيير: وهو التصرف الذي يتم بواسطته تغيير الحقيقة في المحرر.

الغاية: وهي استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله.

أنواع جريمة التزوير

تنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين:

التزوير المادي: وهو تغيير الحقيقة في المحرر ذاته، مثل تغيير تاريخ المحرر، أو تغيير اسم الشخص، أو تغيير توقيعه.

التزوير المعنوي: وهو استعمال المحرر المزور، مثل تقديم محرر مزور إلى جهة رسمية للحصول على ميزة أو منفعة.

الآثار المترتبة على جريمة التزوير

ترتب على جريمة التزوير العديد من الآثار، منها ما يلي:

الأثر الجنائي: وهو تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة.

الأثر المدني: وهو التعويض للمتضرر من الجريمة.

الأثر الإداري: وهو اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مرتكب الجريمة إذا كان موظفًا عامًا.

طرق مكافحة جريمة التزوير

تتعدد طرق مكافحة جريمة التزوير، منها:

التوعية من قبل الدولة والإعلام والفن بمخاطر جريمة التزوير.

تشديد الرقابة على المحررات الرسمية والخاصة.

تطوير طرق كشف التزوير لكي يحد الأشخاص من ارتكاب تلك الجريمة ويكون رادع لهم.