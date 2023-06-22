خبيرة اقتصادية تكشف فوائد عملة الـ20 جنيها الجديدة: موفرة وضد التزوير

قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة في البورصة وأسواق المال، إن مصر تتبع سياسة نقدية مرنة خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الصادرات وتوافر النقد الأجنبي ووفرة السلع، متوقعة حدوث وفرة في اللحوم والدواجن خلال فترة العيد.

وأضافت «رمسيس»، أن الـ20 جنيها البوليمر الجديدة «البلاستيكية» تُطبع في مصر وموفرة من حيث التكلفة ولا تنقل الأمراض أو تتهالك أو تزّور بخلاف العملات الورقية التي يطبع بعضها في الخارج وتنقل أمراض وعرضة للقطع والتهالك والتزوير.

ونفت «رمسيس» أي شائعات منتشرة حول العملة الجديدة الـ «20 جنيه البلاستيكية»، مؤكدة ضرورة توافر المعلومات منعا لانتشار الشائعات، كما أنها متوفرة الآن في البنوك المصرية بكل فروعها.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وفي سياق آخر توقعت خبيرة البورصة عن قرار البنك المركزي عن سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم، متوقعة تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم.

وأضافت أن البنك المركزي يراعي في تحديد سعر الفائدة السيولة النقدية وفوائد الدين والنظم الاستثمارية التي تخطط لها الحكومة المصرية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها خلال ساعات لبحث أسعار الفائدة، ويعتبر هذا الاجتماع هو الرابع في سلسلة الاجتماعات التي أقرها البنك المركزي خلال العام 2023.