افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، افتتاح أحد مشاريع المنطقة اللوجستية، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ويتضمن المشروع افتتاح مول تجاري ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك في إطار تطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

مشروعات المنطقة اللوجستية في البحيرة

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تفقدت الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروع، والمقام على مساحة 51 فدانا، ويوفر 600 فرص عمل لأبناء المحافظة.

يشار إلى أن المشروع سيتم افتتاحه على ثلاثة مراحل، الأولى منه اليوم على مساحة 30 ألف متر مسطح، على أن تُستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة.

جاء الافتتاح بحضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من نواب محافظة البحيرة، وأبدى أهالي المحافظة سعادتهم عن افتتاح هذا المشروع كونه يوفر متطلبات أهالي المحافظة بالإضافة إلى توفير فرص عمل.