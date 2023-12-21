وزير التموين: 15 يناير المقبل أزمة السكر ستكون من الماضي (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر بنحو 5 شهور للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في الضخ والإنتاج، موضحا: «بداية من 15 يناير المقبل سنتحدث في مواضيع كثيرة لأن مشكلة السكر ستكون من الماضي».

الدستور ينادي بالشفافية والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وأضاف المصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، عبر قناة «on»: «يجب أن نحترم الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجاري، فالدستور ينادي بالشفافية والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحرية السوق وحرية تداول السلع والخدمات».

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاقتصاد الحر به جهاز حماية المستهلك وجهاز دعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز لهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، مشددًا على أن التسعيرة الجبرية ليست حلا، وبخاصة عندما تكون الكمية في السوق أقل من المطلوب.

وسائل الرقابة منعقدة

وأوضح: «وسائل الرقابة منعقدة ونتابع ما إذا كانت هناك أسعار عالية لمعرفة مصدرها والفواتير، ونتعامل مع أي أزمة، ونحرر محاضر كل يوم بناءً على عمل مفتشي التموين في كل إدارات التموين».