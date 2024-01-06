يترقب المواطنون المتقدمون للحج السياحي هذا العام، لمعرفة نتائجه بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة مطروح، في ظل إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحج والذي يستطيع من خلاله الراغبون من المتقدمين التعرف عليها بسهولة.

وأعلنت، اليوم، وزارة السياحة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 الإلكترونية العلنية، والذي تقدم إليه أعداد كبيرة، بعد أن جرى الإعلان منذ أيام عن نتيجة قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، أعقبها إعلان نتيجة حج الجمعيات قرعة وزارة التضامن الاجتماعي والتي يتابعها الكثير من المواطنين في المحافظات ومنها محافظة مطروح.

بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة مطروح

ويتاح للمتقدمين إلى الحج السياحي التعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة مطروح بالاسم والرقم القومي، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والخطوات كالتالي:

- الدخول على لينك بوابة الحج السياحي من هنا.

- الدخول على أيقونة نتيجة قرعة الحج السياحي وفتحها.

- إدخال بياناته الشخصية ومنها تسجيل الرقم القومي على الموقع.

- تسجيل الاسم على الموقع الإلكتروني.

- ظهور نتيجة القرعة أمام المتقدم لها الذي يقوم بعملية البحث على البوابة الإلكترونية.

رعاية الحجاج

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إن الدولة تقدم تسهيلات للراغبين في الحج بالتقديم عبر عدة جهات منها قرعة الحج السياحي والتابع لوزارة السياحة، وحج الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وقرعة حج وزارة الداخلية مما يتاح لجميع الراغبين من مختلف فئات المجتمع بأن يتقدم أكبر عدد ممكن للحج.

وتابع: بجانب قيام الجهات بتقديم التسهيلات من خلال البعثات التى تتولى الإشراف على رحلات الحج وأداء الفريضة في أماكن الشعائر بالأراضي المقدسة، ونقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم جميع الرعاية والاهتمام بحجاج محافظة مطروح ومتابعتهم من المحافظة منذ توديعهم وسفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.