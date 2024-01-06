تتيح البوابة المصرية الموحدة للحج للمواطنين معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الفيوم بالاسم والرقم القومي التي بدأ العد التنازلي على إعلانها رسميًا، إذ من المقرر أن تُعلن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، النتيجة عصر اليوم السبت، وذلك لإعلان نحو 23 ألف فائزًا وفائزة برحلة الحج هذا العام.

تستعرض «الوطن» بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الفيوم، وذلك ليتمكن المتقدمون من معرفتها فور الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

وكشفت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة في بيان لها، أنّ إجمالي عدد من تقدموا للحج السياحي 2024 بلغ نحو 55 ألف مواطن ومواطنة، فاز منهم نحو 23 شخصًا في نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 والذين سيتم الإعلان عنهم عصرًا وفقًا لنتيجة قرعة الحج السياحي 2024.

كيف أعرف نتيجة حج القرعة؟

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجة حج القرعة السياحي 2024 محافظة الفيوم من خلال بوابة الحج المصرية بالرقم القومي عبر اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة الحج المصرية «اضغط هنا».

- إدخال الرقم القومي كاملًا.

- إدخال رقم المصنع وهو الموجود في بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة الشخصية.

- إجراء اختبار التحقق بشكل صحيح.

- الضغط على بحث وستظهر النتيجة.

نتيجة قرعة الحج السياحي

كما يمكن معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 من خلال موقع خدمات المواطنين التابع لوازرة السياحة بسهولة ويسر من خلال.

- الدخول على الموقع أولًا «اضغط هنا».

- كتابة الرقم القومي كاملًا.

- الضغط على استعلام وستظهر النتيجة.

هل يجوز التنازل عن قرعة الحج للوالدين؟

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الداخلية، موقف التنازل عن قرعة الحج 2024 للوالدين، بأنّه يجوز تنازل الابن أو الابنة عن فرصة الحج للأب أو الأم، شريطة أن تكون حالتهم الصحية جيدة، ولا يعانون من أمراض أقرتها وزارة الصحة، بينما لا يجوز تنازل الوالدين عن قرعة الحج لأبنائهم.

ما الفرق بين حج القرعة وحج الجمعيات؟

وفيما يخص الفرق بين حج القرعة وحج الجمعيات، إذ إنّ حج القرعة يتم تنظيمه من خلال وزارة الداخلية، بينما حج الجمعيات يتم تنظيمه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بينما الحج السياحي هو الذي يجرى تنظيمه من خلال وزارة السياحة.