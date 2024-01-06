بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة أسيوط

أتاحت بوابة الحج المصرية نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة أسيوط بالسام والرقم القومي، كما أوضحت الخطوات المتبعة لاستعلام المواطنين عن موقفهم، سواء حال حالفهم التوفيق في الاختيار أم لا.

بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة أسيوط

يمكن بالاسم والرقم القومي معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة أسيوط، وذلك عن طريق الدخول علي بوابة الحج المصرية من خلال الرابط هنا، وبعدها اختيار أيقونة استعلام عن نتيجة القرعة وإدخال الرقم القومي، ورقم المصنع واختيار «التحقيق»، وبعدها إظهار النتيجة.

الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024

وتتضمن الأوراق المطلوبة للسفر إلى الحج السياحي 2024 محافظة أسيوط، جواز سفر مميكن لا تقل صلاحيته عن عام، وتصاريح السفر من جهة العمل، وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، إضافة إلى تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي تابع لمديرية الصحة، وصحيفة حالة جنائية مميكنة، وحالة الموقف من التجنيد، وصورة شخصية حديثة وشهادة التحصين بالجرعات، والبطاقة الصحية الخاص بتلقي لقاح كورونا.