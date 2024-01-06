توقيع الكشف على 1831 حالة مجانا خلال قافلة طبية في مركز أبوقرقاص

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبي على 1831 حالة خلال قافلة طبية بقرية بنى موسى التابعة لمركز أبوقرقاص على مدار يومى 3 و4 يناير الجارى وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

توقيع الكشف الطبى على 1831 حالة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1831 حالة مترددة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، في تخصصات مختلفة شملت عدد 97 حالة جراحة، 514 حالة أطفال، 321 باطنة، 107 نساء ،123 اسنان، 171 جلدية، 143 حالة أنف وأذن، 40 تنظيم الأسرة.

عقد ندوات تثقيف صحي لـ145 مترددا

كما قامت القافلة بإجراء 201 تحليلا مختلفا، و10 حالات موجات صوتية، و9 حالات أشعة سينية، و79 كشف مبكر للضغط والسكر، وإجراء خلع أسنان لـ12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 16 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 145 مترددا.