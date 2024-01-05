وكيل «زراعة المنوفية»: المشروع القومي للصوامع يحافظ على جودة الحبوب

قال الدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن حجم المخازن والصوامع التي كانت تعتمد عليها الدولة المصرية حوالي 1.2 مليون فقط لا غير، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من القمح وما تستورده، كان يتم تخزينه داخل شون، وبالتالي كانت هناك نسبة فاقد تصل من 10 إلى 15%، كما أنها قيمة كبيرة مهدرة وتكلفة عالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «منذ أن قام الرئيس السيسي بعمل المشروع القومي للصوامع لرفع القدرة الاستيعابية للصوامع، وكل يوم يجرى إضافة عدد كبير من الصوامع، وتلك الصوامع أنشئت بأفضل طرق تكنولوجية التي تحافظ على جودة الحبوب، وعدم إهدارها، ويتم تخزينها بطريقة سليمة، وتدار بطريقة رقمية تكنولوجية».

توزيع الصوامع بتخطيط إستراتيجي

وتابع: «توزيع الصوامع بتخطيط إستراتيجي بحيث انها تكون موجودة فى معظم المدن حسب الكثافة السكانية، وحسب الانتاج الزراعي، وقريبة من المواني، حتى نؤمن احتياجات المواطن المصري من الحبوب، كما أن فكرة الصوامع أعطت فرصة أن عند توسيع المساحات المزروعة من القمح، إذ أن الدولة حريصة على ذلك خاصة في المشاريع الكبري مثل مستقبل مصر وتوشكي، وبالتالى ضرورة وجود أماكن تخزين، وبالتالي جرى توفير صوامع للتخزين».