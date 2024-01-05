«تعليم المنوفية»: وصول الدفعة الأولى من التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وصول الدفعة الأولى من أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تم تسليمها للإدارات على مستوى المراكز والمدن في وجود محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم.

تسليم أجهزة التابلت لطلاب المدارس في المنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أن المديرية تسلمت الدفعة الأولى من أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وسلتها إلى الإدارات فوراً تمهيدا لتسليمها إلى الطلاب، بحضور عدد من قيادات المديرية.

وأضاف «الفولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية وتسليح الطالب بأحدث الوسائل التكنولوجية والتعليمية.

استعدادات مديرية التربية والتعليم للامتحانات

على صعيد آخر، وجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، مديرية التربية والتعليم برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للامتحانات التي تنطلق خلال أيام، مشددا على ضرورة تجهيز المدارس والفصول والالتزام من قبل المدرسين والعاملين لتسهيل عملية الامتحان.