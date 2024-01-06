تحرير 100 محضر للتعدي على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

حررت هيئة مياه الشرب والصرف 100 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب والصرف وذلك خلال حملة للتفتيش على وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة وتطبيق القانون على المخالفين بقرى مركز أبو كبير.

حملات للمرور على المشتركين

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى «طوخ التل، كفر الشيخ، الحفانوة، كفر الأعصر، سوارس، أرض الفدان، المانسترلي».

وأوضح أن الحملات استهدفت تحصيل المتأخرات ورفع وصلات المياه الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

ضبط تعديات على شبكة الصرف الصحي

وأوضح أنه تم تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، وتحرير 60 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، بالإضافة لتحرير محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، مشيرا إلى أنه تم تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 120000 متر مكعب.