موعد عودة مياه الشرب بعد انقطاعها في قرى مدينة السادات.. 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، بدء تنفيذ جدول غسيل الخزانات وتطهير المروقات لصيانة شبكات المياه والمحطات التابعة لها، اليوم السبت، وذلك بمدينة السادات والقرى التابعة لها، على أن يُستأنف الغسيل مرة أخرى عقب احتفالات عيد الميلاد.

وبحسب الشركة، يتم قطع المياه بالتبادل بين محطات المياه التابعة للشركة للصيانة الدورية وفقا لجدول صيانة شهري، وذلك خلال الفترة الصباحية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

موعد عودة المياه اليوم

وأشار بيان شركة مياه المنوفية إلى قطع مياه الشرب اليوم لمدة 4 ساعات، حيث ستعود في الساعة 2 ظهرا بعد انقطاعها الساعة 10 صباحا، وذلك في قرى الأخماس وكفر داود والغبية والهاويس ومنشأة النور والبحاري والخطاطبة، بمدينة السادات.

تأجيل قطع المياه بالمنوفية

وكان المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعلن تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجول الغسيل الدوري في كافة مناطق المحافظة، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول على ان يتم استئناف أعمال الغسيل تباعاً.