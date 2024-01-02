قطع مياه الشرب في بعض المناطق بالأقصر غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن عدة مناطق جنوب المحافظة، نظراً لأعمال التطهير والتعقيم بمرشح مياه الزهراء بمنطقة نجع الوحدة، وذلك غدًا الأربعاء.

المناطق المتأثرة بالقطع

وأشارت الشركة إلى أن المناطقة المتأثرة بالقطع هي: «نجع الوحدة - منشية النوبة - المنطقة الصناعية بالبغدادي - بربخ السيول - شرق السكة الحديد بالبغدادي - مساكن الدريسة - وحدة رفع البغدادي»، وذلك غدًا الأربعاء 3 يناير من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

تدبير احتياجات المياه

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام:

125 المجاني

0952282406

0952284116

01147999752

إذ توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.