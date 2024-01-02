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قطع مياه الشرب في بعض المناطق بالأقصر غدا

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
03:34 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن عدة مناطق جنوب المحافظة، نظراً لأعمال التطهير والتعقيم بمرشح مياه الزهراء بمنطقة نجع الوحدة، وذلك غدًا الأربعاء.

المناطق المتأثرة بالقطع

وأشارت الشركة إلى أن المناطقة المتأثرة بالقطع هي: «نجع الوحدة - منشية النوبة - المنطقة الصناعية بالبغدادي - بربخ السيول - شرق السكة الحديد بالبغدادي - مساكن الدريسة - وحدة رفع البغدادي»، وذلك غدًا الأربعاء 3 يناير من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

تدبير احتياجات المياه

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام:

125 المجاني 

0952282406 

0952284116 

01147999752

 إذ توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

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