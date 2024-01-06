يتطلع كثير من المواطنين إلى معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الدقهلية بالاسم والرقم القومي، خاصة بعد إعلان وزارة السياحة عن إتاحة النتيجة عصر اليوم السبت، وذلك حتى يستعد من حالفهم التوفيق لهذه الرحلة المباركة.

بالاسم والرقم القومي نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الدقهلية

وحددت وزارة السياحة رابط محدد من هنا، يمكن من خلاله الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في محافظة الدقهلية بالاسم والرقم القومي.

خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي بالدقهلية

وأتاحت الوزارة عدة خطوات من أجل معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي بالدقهلية من خلال الآتي:

- الدخول على صفحة وزارة السياحة

- اختيار خدمات المواطنين

- اختيار خدمة بيانات الحج

- إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقما

- الضغط على «استعلام»

- تظهر النتيجة سواء بالرفض أو القبول.

استرداد جدية الحج لغير المقبولين في القرعة

وأكدت الوزارة، أنه في حال عدم القبول أو الاختيار في قرعة الحج السياحي يتم استرداد مبلغ جدية الحجز خلال شهر من إجراء القرعة، إذ يسترد المتقدم المبالغ عن طريق أحد البنوك المصرية، ويجري الإعلان عنها من قبل وزارة السياحة.

وتستعد وزارة السياحة من أجل الإعلان عن فوز 23 ألف فائز بحج العام من بين 55 ألف متقدم للحج السياحي في مختلف المحافظات.