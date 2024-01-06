انطلاق مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بمطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية انطلقت منذ قليل، وسط حضور طلابي حاشد وتركيز واضح لتحقيق أقصى استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح.

مراجعات امتحانات الشهادة الإعدادية

وتابع إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم، فعاليات مبادرة مراجعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وأكد للطلاب الحضور على حتمية السعي الجاد في اكتساب المعرفة لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات السبت المقبل 13 يناير الجاري، والتي يقدمها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية على مستوى المحافظة، مؤكدا ضرورة الالتزام والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز.

مراجعات الصف الثالث الإعدادي بالمجان

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، حرص قيادات المديرية بذل المعلمين المتخصصين في المواد المختلفة جهود كبيرة بهدف تقديم كافة سبل الدعم للأسرة والطلاب بالمحافظة بتنفيذ مراجعات الصف الثالث الإعدادي بالمجان لجميع الطلاب في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لافتاً أن المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية يجري تنظيمها للعام الثالث على التوالي لرفع المستوى التعليمي وتحقيق نتائج مميزة.

خدمات تعليمية متميزة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور

وذكر وكيل الوزارة أن خطة تعليم مطروح مستمرة في سبيل تقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم يستفيد منه طلاب الشهادة الإعدادية والمراحل الأخرى مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.