أستاذ علوم سياسية: الاحتلال لا يريد وقف العدوان خوفاً من انقسامات داخلية

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إنهاء هذا الصراع، وإيقاف ما يقوم به من اعتداءات في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن هناك قوة عظمى أيضاً لا تريد للصراع أن ينتهي.

الاحتلال قد يواجه التفكك من الداخل

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء: «نحن كأكاديميين نرى أنه فى اللحظة الأولى التي ينتهي فيها هذا الصراع ويكون هناك سلام، يخشى الاحتلال أن يتفكك من الداخل، لأنه مجتمع متعدد الأفكار من الداخل».

الاحتلال يشن حرب إبادة في قطاع غزة

وتابع أن «الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن التخلص ليس من فصيل، حيث أنه لا يمكن القضاء على 2 مليون فلسطيني ينتمون للتنظيمات الفلسطينية المختلفة، ولكن يتحدث عن قوة عسكرية نشأت فى منطقة قطاع غزة، وأصبحت تمثل تهديداً لوجود دولة الاحتلال، حيث كانت قمة ذلك التهديد فى يوم السابع من أكتوبر الماضي، ولذلك فإن الاحتلال رفع سقف القضاء على حماس، والقضاء على المقاومة بشكل كامل، من خلال إنهاء قوتها العسكرية».