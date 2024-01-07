طه دسوقي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في فيلم «شمس الزناتي»

يشارك الفنان طه دسوقي، ضمن أبطال فيلم شمس الزناتي، الذي يقدمه الفنان محمد إمام، ويعيد من خلاله، تجربة والده الفنان عادل إمام في العمل الذي حمل نفس الاسم وعُرض عام 1991.

طه دسوقي يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم شمس الزناتي

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان طه دسوقي أنّ فيلم شمس الزناتي، يرصد أحداث ما قبل العمل الأصلي بعشرين عامًا، قائلًا: «فيلم شمس الزناتي ملوش علاقة بأحداث الفيلم الأصلي، لكنه يحكي عن عشرين سنة قبل الفيلم، وبقدم خلاله شخصية الطفشان اللي قدمها الفنان محمود الجندي».

وتابع دسوقي حديثه عن الشخصية، قائلًا: «شرف كبير ليا أني أمثل شخصية قدمها الفنان محمود الجندي، وهو فنان مهم وعظيم ربنا يرحمه، وطبعًا متفهم جدًا أن طبيعي الجمهور هيقارن بينا، بس يا رب أكون عند حسن الظن».

أبطال فيلم شمس الزناتي

يُذكر أنّ فيلم شمس الزناتي النسخة الأصلية، قدمه عدد من الفنانين، منهم عادل إمام ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومصطفى متولي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج سمير سيف.

أما العمل الجديد يشارك فيه، محمد إمام وطه دسوقي وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وغيرهم، وهو من إخراج عمرو سلامة.