بالاسم والرقم القومي.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الإسكندرية

تتجه أعين أبناء الإسكندرية إلى معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم والرقم القومي أملا في إيجاد أسمائهم ضمن الفائزين في ظل إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحج الذي يستطيع من خلاله كل من تقدم إليها معرفة نتيجته بسهولة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم والرقم القومي بحسب ما أعلنته وزارة السياحة عن إعلان النتيجة إلكترونيا للتسهيل على كل من تقدم إليها من أعداد كبيرة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الإسكندرية

ويتاح للمتقدمين إلى الحج السياحي التعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 محافظة الإسكندرية بالاسم والرقم القومي، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول علي رابط بوابة الحج السياحي من هنا

- اختيار نتيجة قرعة الحج السياحي.

- إدخال البيانات الشخصية.

- تسجيل الرقم القومي لبطاقة سارية.

- الضغط على نتيجة القرعة.

إعلان نتائج قرعة الحج

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان نتيجة قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، وتلاها إعلان نتيجة حج الجمعيات قرعة وزارة التضامن الاجتماعي والتي يتابعها الكثير من المواطنين في المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية.