بشرى سارة.. نقيب الفلاحين يتوقع تراجع أسعار السكر لهذا السبب

بدأ موسم حصاد القصب في مختلف محافظات الصعيد، وهو الموسم الذي ينتظره آلاف المزارعين، حيث يعد محصول القصب أحد أهم المحاصيل في الوجه القبلي، ويستقبلوه المزارعون بفرحة عارمة، وسط توقعات بتراجع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكره نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، لـ«الوطن».

المساحة المزروعة بالقصب 375 ألف فدان

وأضاف نقيب الفلاحين أن المساحة المزروعة من محصول القصب هذا العام، بلغت نحو 375 ألف فدان، ويتم استخدام 250 ألف فدان من هذه المساحة للمصانع، فيما يتم تخصيص حوالي 125 ألف فدان لمعاصر القصب على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن سعر طن القصب العام الماضي، بلغ حوالي 1100 جنيه، ولكن لم يتم تحديد سعر الطن هذا العام حتى الآن.

السعر العادل للقصب 2000 جنيه للطن

وتابع «أبو صدام» أن السعر العادل لطن القصب يجب ألا يقل عن 2000 جنيه، لافتاً إلى أن طن القصب ينتج نحو 120 كيلوجرام من السكر، وإذا افترضنا أن الكيلو يباع بـ27 جنيهاً، وفقا لتسعيرة الحكومة، فإن العائد من طن القصب سيكون في حدود 3240 جنيهاً، وهو سعر مجزٍ للمصانع، لذلك يجب ألا يقل سعر استلام طن القصب من الفلاحين عن 2000 جنيه، مشيراً إلى أنه بخلاف السكر، هناك نحو 20 صناعة أخرى تقوم على القصب، أبرزها الورق والخشب والميثانول والأعلاف، وغيرها من الصناعات المهمة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن إنتاج فدان القصب يتراوح بين 35 و50 طن سنوياً، وإنتاجنا من السكر يصل إلى 2.8 مليون طن، منهم مليون طن من القصب، و 1.8 مليون طن من البنجر، بينما يبلغ حجم استهلاكنا في حدود 3.2 مليون طن، وأكد وجود عجز في حدود 400 ألف طن، وهو رقم بسيط للغاية، لذلك من المتوقع أن تتراجع أسعار السكر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.