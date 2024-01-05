انتظام عملية توريد محصول القصب إلى مصنع سكر كوم أمبو بأسوان

أكد المهندس سامي أحمد رئيس مصنع سكر كوم أمبو بأسوان، انتظام عملية توريد محصول قصب السكر من الزراعات إلى المصانع في كوم أمبو وإدفو، كجزء من توريد 1.5 مليون طن من قصب السكر لإنتاج أكثر من 160 ألف طن من السكر خلال الموسم.

وأشار رئيس مصنع سكر كوم أمبو، في بيان صحفي اليوم، إلى أن الموسم بدأ في 1 يناير 2024، ويشهد توريدات مستمرة من المزارعين بالتزامن مع العمل على إقامة محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعي بتكلفة 90 مليون جنيه، لتوفير بديل صديق للبيئة للاستخدام في المصنع بدلاً من الوقود الأحفوري.

مصنع سكر كوم أمبو أحد أهم مصانع الشرق الأوسط

ويعتبر مصنع السكر بكوم أمبو من أكبر المصانع المنتجة لسكر القصب في الشرق الأوسط، ويعصر حوالي مليوني طن من القصب المورد من حوالي 18 ألف مزارع، وينتج 25% من إجمالي إنتاج السكر في مصر البالغ 200 ألف طن.

1800 عامل في المصنع

ويحتوي المصنع على وحدة إنتاج «الخشب الحبيبي» بطاقة إنتاجية تصل إلى 59 ألف طن سنويًا، ويضم حوالي 1800 عامل ومهندس، ويعتبر فريق العمل متميزًا في مجال إنتاج السكر والصناعات التكميلية.

وتأتي تصريحات رئيس مصنع سكر كوم أمبو بالتزامن مع عملية تحسين ضخمة للبنية التحتية للمصنع، ويُتوقع أن يستمر دور مصنع السكر بكوم أمبو في توفير مستلزمات السكر المحلية والمساهمة في الاقتصاد المحلي.