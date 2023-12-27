انطلاق موسم عصر القصب في مصنع سكر أرمنت بالأقصر 5 يناير

أنهى مصنع سكر أرمنت غرب الأقصر، استعداداته لبدء موسم عصر القصب والذي ينطلق يوم 5 يناير 2024، بتجهيز المراجل والعصارات وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم والتطهير لكل مرافق المصنع، وتجهيز قائمة المزارعين الذين سيبدأون كسر القصب للتوريد للمصنع.

ذبح العجول للتبارك

وأوضح إسماعيل فؤاد، رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت بالأقصر، إن موسم العصر في مصانع السكر بأرمنت وإدفو وكوم امبو، يبدأ رسميًا يوم 5 يناير المقبل، حيث تنظم احتفالية ودعوة قيادات المحافظة ووزارة الزراعة والتموين، والإعلاميين وغيرها، ويتم ذبح العجول للتبارك والتفاؤل بالموسم بأن يكون موسم خير للجميع، وهذا تقليد قديم ومتعارف عليه فى مصانع السكر احتفالًا ببدء موسم العصر.

يبدأ يوم 2 يناير

وأضاف فؤاد، أن الموسم يبدأ بشكل تجريبي فى يوم 2 يناير، ويبدأ مصنع عمال مصنع أرمنت فى تجهيز المصنع للعمل قبله، من خلال إخراج السيارات خارج المصنع لإخلاء الأماكن، وأيضًا تشغيل المراجل، وتجهيز قطارات الديكوفيل لتخزين الكمية المناسبة من القصب لبدء موسم العصر وضمان عدم توقف المصنع لأى سبب أو عطل.

تجربة الطرقات المستخدمة

وتابع: يتم إرسال عربات نقل القصب وقطارات الديكوفيل إلى المزارعين؛ لتحميل القصب قبل بدء موسم العصر بحوالي 5 أيام، بحيث يكون الإرسال قبل بدء الموسم بمدة كافية، وذلك لتجربة الطرقات المستخدمة فى نقل القصب، ومسار قطارات الديكوفيل، وأيضًا فحص أعطال السيارات واصلاحها، وتجهيز العمال وذلك لضمان عدم التوقف عن شحن القصب وتوقف المصنع بعد البدء، فتكون المدة كافية لاستمرار العمل.

أقدم مصانع شركة السكر

يشار إلى أن مصنع سكر أرمنت بالأقصر، يعد من أقدم مصانع شركة السكر، أنشئ عام 1869 وبدأ العمل فيه عام 1876، ويستهدف أكثر من 36 ألف فدان من محصول القصب، التى تعطى إنتاجية نحو مليون و100 ألف طن، وينتج المصنع نحو 122 ألف طن سكر.