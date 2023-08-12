تفاؤل بين مزارعي الأقصر لرفع سعر توريد طن القصب: طوق نجاة لمصدر رزقنا

أعرب عدد من مزارعي الأقصر عن سعادتهم لرفع سعر توريد طن القصب 400 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه، مؤكدين أن هذا السعر مناسب ويحقق مكسبا للمزارع، ويشجع المزارعين على زراعته مجددًا، وتوسيع رقعة الأراضي المنزرعة والتي كانت قد تقلصت.

نحتاج إلى اهتمام أكبر

قال مهتدي علي، مزارع، في حديثه لـ«الوطن»، إن القرار في حد ذاته جيد للمزراع لكن نحتاج إلى اهتمام أكبر بزراعة القصب كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية خاصة في ظل موجة الغلاء العالمية، مؤكدا أن قرار رفع سعر الطن جاء في وقته لأن عددا كبيرا من المزراعين كانوا سيعزفون عن زراعته مجددًا في ظل موجة الغلاء العالمية، لأن زراعة القصب تعتبر مصدر الرزق الأساسي لمئات الآلاف من أهل الأقصر بشكل مباشر وغير مباشر.

الزيادة معقولة

وأضاف أسامة عبدالعزيز، مزارع قصب، أن الزيادة معقولة ولكن ليست كافية بل نحتاج إلى المزيد من القرارات التي تدعم زراعة القصب الاستراتيجية، خصوصا في ظل موجة الغلاء العالمية والتي تأثر بها كل شيء بدءا من العامل، وأسعار المحروقات من حرث وري وجرارات لتحميل القصب وأسمدة وغيرها.

طوق نجاة للمزارع

وأشار عبد الهادي جاد الرب، مزراع قصب، إلى أن قرار رفع سعر طن توريد القصب يمثل طوق نجاة للمزارع، الذي كان قد قرر العزوف عن زراعة القصب مجددا وزراعة محاصيل أخرى كالقمح والشعير وغيرها، لكن زيادة 400 جنيه للطن تحقق للمزارع دخلا جيدا ويشجعه على توسيع الرقعة المنزرعة بالقصب.

سيزيد من الرقعة المنزرعة بالقصب

من جانبه ثمن أبو الفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، في تصريح لـ«الوطن»، قرار رفع سعر توريد القصب 400 جنيه للطن، مؤكدا أن قرار الرفع سيزيد من الرقعة المنزرعة والتي تبلغ حوالي 36 ألف فدان، وتتركز المساحات الكبرى في مركزي إسنا وأرمنت، موضحا أن موسم قصب هذا العام متوقع أن يكون مرتفع الإنتاجية، بفضل رفع سعر القصب الجديد للمزارع والعامل وسائق الجرار، وكذلك توفير الأسمدة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه المزارع المصري.

موسم كسر القصب

يشار إلى أن موسم كسر القصب، يبدأ في الأول من شهر يناير من كل عام ويستمر حتى نهاية شهر يونيو، ويستهدف مصنع سكر أرمنت أكثر من 36 ألف فدان من محصول القصب، والتي تعطي إنتاجية حوالي مليون و100 ألف طن قصب، وينتج المصنع حوالي 122 ألف طن سكر.