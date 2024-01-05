انطلاق موسم عصر القصب بمصنع سكر أرمنت في الأقصر

افتتحت مصانع السكر بأرمنت اليوم، موسم عصر القصب 2024، وسط بهجة وسعادة من العاملين وبالورود وأعواد القصب من أمام عصارتى سكودا وكوازاكي.

وكانت بدأت تجربة العصر المبدئية وتشغيل الماكينات يوم 3 يناير، ورسميا يوم 5 يناير.

حث العاملون على التفاني في العمل

شارك في الحفل الكيميائي إسماعيل فؤاد، رئيس قطاعات سكر أرمنت، والمهندس حربي محمود إسماعيل، نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، والدكتور الكيميائي محمدعبدالرحمن عبد الله، نائب رئس قطاعات سكر أرمنت، وعدد كبير من العاملين بالمصنع.

وألقى رئيس قطاعات سكر أرمنت، كلمة ترحيبية وفيها حث العاملين على التفاني في العمل، وبذل الجهد من العاملين للنهوض بمصانع سكر أرمنت، ووجه الشكر لعدد كبير من عمال المصنع الذين اضطرتهم ظروف التشغيل للتواجد لفترتين لحاجة العمل إليهم.

ذبح عجل

وكتقليد رسمي في مصانع السكر بجنوب الصعيد، جرى ذبح عجل أمام باب العصارة في نهاية الاحتفالية، للتبارك به وتفاءل منهم بجعل موسم العصر، موسم خير على الجميع، فموسم العصر بمثابة العيد لكل العاملين في مصانع السكر.