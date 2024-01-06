وزير الرياضة: الصالة المغطاة بمدينة الألعاب الأولمبية جاهزة لاستضافة أي أحداث

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الصالة المغطاة بمدينة الألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، بها 40 باب خروج ودخول، لمراعاة عدم حدوث تكدس في الصالة، لافتا إلى أن الأرضية طبقا للمتطلبات الدولية، للعبة كرة السلة، لكن في الألعاب المختلفة يمكن أن تزود الأرض بما يلائم الرياضة التي ستلعب.

أضاف «صبحي» خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية: «يمكن استضافة حفلات وأحداث تثقيفية ورياضية بصفة عامة في الصالة، لأنه يجب تشغيلها بنسبة 70% خلال عام».

وتابع: «الصالة تسع 5600 متفرج، وأخرى تسع 15 ألفا، وأصبحت الصالات الحديثة تستوعب كل الأحداث، ويتم الانتهاء حاليًا من الصالة الخاصة بأسوان، وبكل محافظة توجد صالات رياضية».