طرق الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية.. بينها الإقلاع عن التدخين

أصدرت هيئة الدواء تقريرا رسميا بشأن التعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من السكتة الدماغية، موضحة أنها تحدث بسبب جلطة دموية تعرف باسم الخثرة، وتتكون الجلطة الدموية غالبا في الشرايين المتضررة بسبب تراكم اللوحات، لافتة إلى أهمية الالتزام بالنصائح للوقاية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الوقاية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وقدمت هيئة الدواء بعض النصائح للوقاية من السكتة الدماغية وجاءت على النحو التالي:

- اتباع نظام غذائي صحي. ​

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.​

- متابعة مستويات السكر في الدم.​

متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

- الإقلاع عن التدخين.​

- متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول طبقًا لتعليمات الطبيب.

- التحكم في التوتر والعصبية.​

- إنقاص الوزن.​

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة للتعريف بإجراءات تقديم ملفات المواد الدعائية والتعليمية، مشيرا إلى أن الورشة تهدف العمل إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية.

ومن المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق 21 يناير2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.