ظهرت الآن.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية لوزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة أعلنت اليوم فوز نحو 28 ألف مواطن بقرعة الحج السياحي لهذا العام والتي تقدم لها نحو 58 ألف مواطن، لافتا إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا لمستوى الحج البري بلغ نحو 12.3 ألف مواطن، تنافسوا على الفوز بـ6 آلاف تأشيرة، فيما تقدم للمستوى الاقتصادي طيران نحو 37.6 ألف مواطن تنافسوا للفوز بـ13 ألف تأشيرة، موضحا أن عدد المواطنين الذين تقدموا لمستوى الحج السياحي فئة الـ5 نجوم بلغ نحو 8.1 ألف مواطن تنافسوا للفوز بعدد 4 آلاف تأشيرة.

122 شركة تقدمت لتنظيم الحج السياحي

وأضاف «عبد العال»، لـ«الوطن»، أن عدد الشركات التي تقدمت لتنظيم الحج السياحي لهذا العام بلغت نحو 1221 شركة سياحة، منها نحو 810 شركات تقدمت لتنظيم برامج الحج الاقتصادي البري والاقتصادي طيران، موضحا أن شركات السياحة ستبدأ من اليوم في مخاطبة الفائزين بقرعة الحج لسداد قيمة برنامج الحج.

وأوضح أنه لحصول المواطنين على نتيجة الحج السياحي يمكنهم الدخول على هذا الرابط بالرقم القومي وكتابة رقم المصنع من هــنــا.

74 ألفا تقدموا للحج السياحي

يشار إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي العام الماضي بلغ نحو 74 ألف شخص.